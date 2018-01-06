"Сельта" претендует на хавбека "Барселоны"

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"Сельта" претендует на хавбека "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес привлёк внимание "Сельты", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, видеть в своей команде 24-летнего футболиста лично хочет главный тренер "небесных" Хуан Карлос Унсуэ. Галисийский клуб уже направил "сине-гранатовым" запрос о переходе хавбека.

В этом сезоне Суарес сыграл за "Барселону" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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