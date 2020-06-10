"Сельта" приняла важное решение по Федору Смолову

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"Сельта" приняла важное решение по Федору Смолову

"Сельта" хочет выкупить трансфер российского нападающего "Локомотива" Федора Смолова, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, испанский клуб ведет переговоры о выкупе трансфера футболиста с "железнодорожниками". 

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в январе. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб шесть матчей во всех турнирах и отметился голом в ворота мадридского "Реала". Контракт игрока с "Локомотивом" действует до лета 2022 года.

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