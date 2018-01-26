"Сельта" продлила контракт с Альваресом

"Сельта" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарём Серхио Альваресом.

31-летний страж ворот заключил с галисийским клубом соглашение до лета 2019 года.

Альварес является воспитанником "Сельты", за основную команду "небесных" выступает с 2011 года, сыграл 159 матчей и пропустил 206 голов.

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