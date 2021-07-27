"Сельта" продлила контракт со своим воспитанником

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"Сельта" продлила контракт со своим воспитанникомФото: твиттер Фонтана/Автор неизвестен

"Сельта" на своем официальном сайте сообщила о продлении контракт с молодым защитником Хосе Фонтаном.

Новое соглашение с воспитанником клуба рассчитано до лета 2025 года.

Фонтан находится в системе "Сельты" с 2011 года.

Ранее СМИ сообщали о предметном интересе "кельтов" к левому защитнику "Уэски" Хави Галану.

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