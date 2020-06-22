"Сельта" продлит контракт с главным тренером Гарсией на год

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"Сельта" продлит контракт с главным тренером Гарсией на год

"Сельта" подпишет новый контракт с главным тренером Оскаром Гарсией и спортивным директором Фелипе Миньямбресом, утверждает Marca.

Соглашения специалистом истекают в конце этого месяца. По дынным источника, стороны подписали контракт на один сезон. В ближайшее время клуб официально объявит об этом.

"Сельта" с 30 баллами занимает 16 место в турнирной таблице. В матче 30-го тура Примеры команда обыграла "Алавес" со счетом 6:0.

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