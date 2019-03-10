"Сельта" проиграла "Бетису" в домашнем матче Примеры (видео гола)
"Сельта" проиграла в домашнем матче "Бетису" в рамках 27-го тура Примеры.
Победный гол забил Хесе Родригес на 80-й минуте. Гол был засчитан только после просмотра видеоповтра.
"Сельта" - "Бетис" - 0:1 (0:0)
Гол: Хесе, 80.
"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Хункa, Будебуз (Систо, 64), Окай Йокушлу (Йенсен, 89), Лоботка, Буфаль (Апех, 85), Мендес, Гомес.
"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Франсис Герреро (Тельо, 53), Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо (Хави Гарсия, 89), Хоакин (Эмерсон, 90), Хесе.
"Бетис", имея в активе 39 очков, располагается на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. "Сельта" с 25 баллами занял 17 место.
А еще: "Хетафе" ворвался в зону Лиги чемпионов благодаря победе над "Бетисом"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Бетис
|27
|39
|7
|Севилья
|26
|37
|8
|Валенсия
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|27
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22