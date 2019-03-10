"Сельта" проиграла "Бетису" в домашнем матче Примеры (видео гола)

"Сельта" проиграла в домашнем матче "Бетису" в рамках 27-го тура Примеры.

Победный гол забил Хесе Родригес на 80-й минуте. Гол был засчитан только после просмотра видеоповтра.

"Сельта" - "Бетис" - 0:1 (0:0)

Гол: Хесе, 80.

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Хункa, Будебуз (Систо, 64), Окай Йокушлу (Йенсен, 89), Лоботка, Буфаль (Апех, 85), Мендес, Гомес.

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Франсис Герреро (Тельо, 53), Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо (Хави Гарсия, 89), Хоакин (Эмерсон, 90), Хесе.

"Бетис", имея в активе 39 очков, располагается на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. "Сельта" с 25 баллами занял 17 место.

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