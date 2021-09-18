"Сельта" проиграла "Кадису" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Кадиса"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле проиграла "Кадису" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Энтони Лосано и Альфонсо Эспино. В составе хозяев единственный гол на счету Санти Мины.

"Кадис", набрав пять очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с одним очком осталась на 18-й позиции.

"Сельта" – "Кадис" - 1:2 (0:2)

Голы: Лосано, 38 - 0:1, Эспино, 43 - 0:2, Санти Мина, 64 - 1:2

"Сельта": Дитуро, Мальо, Мурильо, Фонтан (Мендес, 46), Галан, Денис Суарес (Нолито, 46), Солари (Бельтран, 65), Тапия, Серви (Гальярдо, 46), Аспас, Санти Мина.

"Кадис": Ледесма, Карселен, Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Сальви Санчес (Негредо, 83), Фали Хименес (Йонссон, 72), Аларкон, Бастида (Алекс Фернандес, 72), Собрино (Осмайич, 72), Лосано (Арсамендия, 56).

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