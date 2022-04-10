"Сельта" проиграла в Барселоне, пропустив решающий гол на 89-й минуте

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"Сельта" проиграла в Барселоне, пропустив решающий гол на 89-й минуте

Фото: твиттер "Эспаньола"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Испании барселонский "Эспаньол" на своем поле обыграл виговскую "Сельту" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил У Лэй.

"Эспаньол", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 36 очками опустилась на 12-ю позицию.

"Эспаньол" – "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: У Лэй, 89 - 1:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро, Педроса, Дардер, Баре (Вильена, 66), Эррера, де Томас (Давид Лопес, 90), Эмбарба (У Лэй, 67), Пуадо (Алеиш Видаль, 90).

"Сельта": Дитуро, Васкес, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес (Солари, 67), Серви, Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 46).

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