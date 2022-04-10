"Сельта" проиграла в Барселоне, пропустив решающий гол на 89-й минуте
Фото: твиттер "Эспаньола"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Испании барселонский "Эспаньол" на своем поле обыграл виговскую "Сельту" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил У Лэй.
"Эспаньол", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 36 очками опустилась на 12-ю позицию.
"Эспаньол" – "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: У Лэй, 89 - 1:0
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро, Педроса, Дардер, Баре (Вильена, 66), Эррера, де Томас (Давид Лопес, 90), Эмбарба (У Лэй, 67), Пуадо (Алеиш Видаль, 90).
"Сельта": Дитуро, Васкес, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес (Солари, 67), Серви, Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14