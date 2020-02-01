"Сельта" рассталась с нападающим после аренды Смолова

Теги сельта вигоэмре моргалатасарайолимпиакос пирейтрансферы

"Сельта" рассталась с нападающим после аренды Смолова

Форвард "Сельты" Эмре Мор продолжит карьеру в Греции.

"Олимпиакос" объявил об аренде 22-летнего турка до конца текущего сезона. Сумма сделки - 410 тысяч евро.

Стоит отметить, что "Сельта" рассталась с нападающим после подписания Фёдора Смолова из "Локомотива".

Первую половину сезона Мор провёл в "Галатасарае", не отметившись результативными действиями в 17 матчах.

Не пропустите: Смолов: "Русские снова в деле в Виго". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" усилился нигерийским форвардом

"Манчестер Юнайтед" усилился нигерийским форвардом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов