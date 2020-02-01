"Сельта" рассталась с нападающим после аренды Смолова
Форвард "Сельты" Эмре Мор продолжит карьеру в Греции.
"Олимпиакос" объявил об аренде 22-летнего турка до конца текущего сезона. Сумма сделки - 410 тысяч евро.
Стоит отметить, что "Сельта" рассталась с нападающим после подписания Фёдора Смолова из "Локомотива".
Первую половину сезона Мор провёл в "Галатасарае", не отметившись результативными действиями в 17 матчах.
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|Команда
|М
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
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|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14