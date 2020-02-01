"Сельта" рассталась с нападающим после аренды Смолова

Форвард "Сельты" Эмре Мор продолжит карьеру в Греции.

"Олимпиакос" объявил об аренде 22-летнего турка до конца текущего сезона. Сумма сделки - 410 тысяч евро.

Стоит отметить, что "Сельта" рассталась с нападающим после подписания Фёдора Смолова из "Локомотива".

Первую половину сезона Мор провёл в "Галатасарае", не отметившись результативными действиями в 17 матчах.

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