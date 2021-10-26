"Сельта" разгромила "Хетафе" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Испании "Сельта" на выезде разгромила "Хетафе" со счетом 3:0.
Победу гостям принес дубль Санти Мины и гол Яго Аспаса.
"Сельта", набрав 10 очков, вышла на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с двумя очками остался на последнем, 20-м месте.
"Хетафе" – "Сельта" - 0:3 (0:0)
Голы: Санти Мина, 55 - 0:1, Аспас, 58 - 0:2, Санти Мина, 73 - 0:3
"Хетафе": Сория, Суарес, Джене, Куэнка, Оливера, Арамбарри, Аленья (Митрович, 67), Тимор (Поведа, 60), Максимович, Флорентину, Сандро Рамирес (Унал, 45).
"Сельта": Дитуро, Мальо, Мурильо, Айду (Араухо, 67), Галан, Денис Суарес (Йокушлу, 80), Мендес, Бельтран, Нолито (Гальярдо, 71), Аспас (Серви, 72), Санти Мина (Антунес, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14