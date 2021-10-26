"Сельта" разгромила "Хетафе" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Сельта" на выезде разгромила "Хетафе" со счетом 3:0.

Победу гостям принес дубль Санти Мины и гол Яго Аспаса.

"Сельта", набрав 10 очков, вышла на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с двумя очками остался на последнем, 20-м месте.

"Хетафе" – "Сельта" - 0:3 (0:0)

Голы: Санти Мина, 55 - 0:1, Аспас, 58 - 0:2, Санти Мина, 73 - 0:3

"Хетафе": Сория, Суарес, Джене, Куэнка, Оливера, Арамбарри, Аленья (Митрович, 67), Тимор (Поведа, 60), Максимович, Флорентину, Сандро Рамирес (Унал, 45).

"Сельта": Дитуро, Мальо, Мурильо, Айду (Араухо, 67), Галан, Денис Суарес (Йокушлу, 80), Мендес, Бельтран, Нолито (Гальярдо, 71), Аспас (Серви, 72), Санти Мина (Антунес, 80).

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