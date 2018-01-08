"Сельта" - "Реал" - 2:2 (обзор)

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"Сельта" - "Реал" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 18-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Реалом" (2:2).

Видео: "Сельта" - "Реал".

 

Не пропустите: В событийном поединке "Сельта" вырывает ничью у мадридского "Реала". | http://soccernews.ru

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6 Вильярреал 16 24
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8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
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