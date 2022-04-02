"Реал" обыграл "Сельту" в Ла Лиге

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в матче 30-го тура Ла Лиги.

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Бензема (пен), 19 - 0:1, Нолито, 52 - 1:1, Бензема (пен), 70 - 1:2.

"Сельта" - Дитуро, Васкес, Мурильо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес (Пинеда, 81), Бельтран (Тапия, 72), Нолито (Санти Мина, 72), Аспас, Гальярдо (Серви, 60).

"Реал" - Куртуа, Алаба, Милитао (Начо, 85), Менди, Модрич (Вальверде, 74), Кроос (Себальос, 85), Каземиро, Васкес (Карвахаль, 61), Бензема, Асенсио (Родриго, 61), Винисиус Жуниор.

Также не пропустите: Нагельсманн рассказал, что стал вегетарианцем. | http://soccernews.ru