"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
Представляем видеообзор встречи 10-го тура Примеры "Сельта" - "Реал Сосьедад". В этом матче победителем стал баскский клуб
А еще: "Реал Сосьедад" минимально обыграл "Сельту" в Примере (видео гола)| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Сосьедад
|10
|19
|3
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|4
|Реал Мадрид
|9
|18
|5
|Вильярреал
|10
|17
|6
|Гранада
|9
|17
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Хетафе
|9
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Бетис
|9
|9
|18
|Сельта Виго
|10
|9
|19
|Леганес
|10
|5
|20
|Эспаньол
|9
|5