"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)

Представляем видеообзор встречи 10-го тура Примеры "Сельта" - "Реал Сосьедад". В этом матче победителем стал баскский клуб

А еще: "Реал Сосьедад" минимально обыграл "Сельту" в Примере (видео гола)| http://soccernews.ru