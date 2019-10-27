"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)

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"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)

Представляем видеообзор встречи 10-го тура Примеры "Сельта" - "Реал Сосьедад". В этом матче победителем стал баскский клуб

А еще:  "Реал Сосьедад" минимально обыграл "Сельту" в Примере (видео гола)| http://soccernews.ru
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5 Вильярреал Вильярреал 10 17
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8 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 10 14
9 Хетафе Хетафе 9 13
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 10 13
11 Валенсия Валенсия 9 13
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13 Осасуна Осасуна 9 11
14 Алавес Алавес 10 11
15 Мальорка Мальорка 10 10
16 Эйбар Эйбар 10 9
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18 Сельта Виго Сельта Виго 10 9
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