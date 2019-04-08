"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 3:1, "Леванте" – "Уэска" - 2:2, "Бетис" – "Вильярреал" - 2:1 (видеообзоры матчей)

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"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 3:1, "Леванте" – "Уэска" - 2:2, "Бетис" – "Вильярреал" - 2:1 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры трёх матчей 31-го тура испанской Примеры.

"Сельта" – "Реал Сосьедад" - 3:1 

"Леванте" – "Уэска" - 2:2 

"Бетис" – "Вильярреал" - 2:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
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