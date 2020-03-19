"Сельта" решила отказаться от прохождения тестов на коронавирус

Теги сельта вигофедор смолов

"Сельта" решила отказаться от прохождения тестов на коронавирус

"Сельта" не хочет проходить тесты на коронавирус, которые просит сделать Ла Лига. Об этом сообщает Marca.

По мнению клуба, многие люди нуждаются в прохождении обследования на наличие вируса, а футболисты не могут считаться привилегированным слоем общества.

Сейчас игроки "Сельты" находятся на домашнем карантине. Футболисты регулярно общаются с медицинским штабом клуба.

Напомним, зимой 2020 года российский игрок Федор Смолов перешел в испанский клуб из "Локомотива" на правах аренды.

Не пропустите: Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Головина, Смолова и Черышева| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Райола: "Летом постараюсь привести в "Реал" отличного игрока"

Райола: "Летом постараюсь привести в "Реал" отличного игрока"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов