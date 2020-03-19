"Сельта" решила отказаться от прохождения тестов на коронавирус

"Сельта" не хочет проходить тесты на коронавирус, которые просит сделать Ла Лига. Об этом сообщает Marca.

По мнению клуба, многие люди нуждаются в прохождении обследования на наличие вируса, а футболисты не могут считаться привилегированным слоем общества.

Сейчас игроки "Сельты" находятся на домашнем карантине. Футболисты регулярно общаются с медицинским штабом клуба.

Напомним, зимой 2020 года российский игрок Федор Смолов перешел в испанский клуб из "Локомотива" на правах аренды.

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