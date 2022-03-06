"Сельта" с хоккейным счетом победила "Мальорку"
Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Мальорку" со счетом 4:3.
Победу хозяевам принесли дубль Яго Аспаса, голы Тиаго Гальярдо и Дениса Суареса. В составе гостей отличились Джованни Гонсалес и Сальва Севилья, а также в свои ворота забил Джозеф Айду.
"Сельта", набрав 35 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 26 очками осталась на 16-й позиции.
"Сельта" – "Мальорка" - 4:3 (2:1)
Голы: Гальярдо, 13 - 1:0, Гонсалес, 17 - 1:1, Денис Суарес, 25 - 2:1, Айду, 49 (автогол) - 2:2, Аспас, 61 - 3:2, Севилья, 87 (с пенальти) - 3:3, Аспас, 90+6 (с пенальти) - 4:3
"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Серви (Солари, 74), Бельтран (Тапия, 63), Аспас, Гальярдо (Санти Мина, 63).
"Мальорка": Рико, Гонсалес (Анхель Родригес, 67), Раильо, Маффео, Вальент, Коста, Дани Родригес (Фер Ниньо, 79), Баба (Севилья, 67), Санчес (Батталья, 79), Кубо (Ли Кан Ин, 67), Мурики.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14