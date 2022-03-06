"Сельта" с хоккейным счетом победила "Мальорку"

Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Мальорку" со счетом 4:3.

Победу хозяевам принесли дубль Яго Аспаса, голы Тиаго Гальярдо и Дениса Суареса. В составе гостей отличились Джованни Гонсалес и Сальва Севилья, а также в свои ворота забил Джозеф Айду.

"Сельта", набрав 35 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 26 очками осталась на 16-й позиции.

"Сельта" – "Мальорка" - 4:3 (2:1)

Голы: Гальярдо, 13 - 1:0, Гонсалес, 17 - 1:1, Денис Суарес, 25 - 2:1, Айду, 49 (автогол) - 2:2, Аспас, 61 - 3:2, Севилья, 87 (с пенальти) - 3:3, Аспас, 90+6 (с пенальти) - 4:3

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Серви (Солари, 74), Бельтран (Тапия, 63), Аспас, Гальярдо (Санти Мина, 63).

"Мальорка": Рико, Гонсалес (Анхель Родригес, 67), Раильо, Маффео, Вальент, Коста, Дани Родригес (Фер Ниньо, 79), Баба (Севилья, 67), Санчес (Батталья, 79), Кубо (Ли Кан Ин, 67), Мурики.

Не пропустите: "Барселона" вырвала победу над "Эльче" и ворвалась в топ-3 Ла Лиги. http://soccernews.ru