"Сельта" с хоккейным счетом победила "Мальорку"

Теги сельта вигомальорка

"Сельта" с хоккейным счетом победила "Мальорку"

Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Мальорку" со счетом 4:3.

Победу хозяевам принесли дубль Яго Аспаса, голы Тиаго Гальярдо и Дениса Суареса. В составе гостей отличились Джованни Гонсалес и Сальва Севилья, а также в свои ворота забил Джозеф Айду.

"Сельта", набрав 35 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Мальорка" с 26 очками осталась на 16-й позиции.

"Сельта" – "Мальорка" - 4:3 (2:1)
Голы: Гальярдо, 13 - 1:0, Гонсалес, 17 - 1:1, Денис Суарес, 25 - 2:1, Айду, 49 (автогол) - 2:2, Аспас, 61 - 3:2, Севилья, 87 (с пенальти) - 3:3, Аспас, 90+6 (с пенальти) - 4:3

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Серви (Солари, 74), Бельтран (Тапия, 63), Аспас, Гальярдо (Санти Мина, 63).

"Мальорка": Рико, Гонсалес (Анхель Родригес, 67), Раильо, Маффео, Вальент, Коста, Дани Родригес (Фер Ниньо, 79), Баба (Севилья, 67), Санчес (Батталья, 79), Кубо (Ли Кан Ин, 67), Мурики.

Не пропустите: "Барселона" вырвала победу над "Эльче" и ворвалась в топ-3 Ла Лиги. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги

Потери "Баварии" и "РБ Лейпциг", разгром "Герты": результаты 25-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов