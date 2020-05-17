"Сельта" серьезно наказала форварда за нарушение правил карантина

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"Сельта" серьезно наказала форварда за нарушение правил карантина

Датский нападающий "Сельты" Пионе Систо подвергся серьезному наказанию за то, что нарушил правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист наказан штрафом в размере 60 тысяч евро. В марте форвард без разрешения руководства клуба на автомобиле уехал из Испании в Данию. Кроме того, датчанин не соблюдал программу тренировок, составленную для него тренерским штабом.

В нынешнем сезоне 25-летний Систо провел за "Сельту" 21 матч во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Мидтъюлланд".

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