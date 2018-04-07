"Сельта" - "Севилья" - 4:0 (обзор)

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"Сельта" - "Севилья" - 4:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Сельтой" и "Севильей".

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Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 31 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
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