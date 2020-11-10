"Сельта" сменила главного тренера
В понедельник "Сельта" объявила об увольнении Оскара Гарсии с поста главного тренера команды.
47-летний специалист возглавлял галисийцев с ноября 2019 года.
Преемником Гарсии, по информации Globo Esporte, станет аргентинец Эдуардо Куде, покинувший накануне "Интернасьонал" ради предложения "Сельты".
В 9 турах Примеры "небесные" набрали только 7 очков и находятся в шаге от зоны вылета.
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