"Сельта" сменила главного тренера

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"Сельта" сменила главного тренера

В понедельник "Сельта" объявила об увольнении Оскара Гарсии с поста главного тренера команды.

47-летний специалист возглавлял галисийцев с ноября 2019 года.

Преемником Гарсии, по информации Globo Esporte, станет аргентинец Эдуардо Куде, покинувший накануне "Интернасьонал" ради предложения "Сельты".

В 9 турах Примеры "небесные" набрали только 7 очков и находятся в шаге от зоны вылета.

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