"Сельта" смешала лица Смолова и его одноклубника в одном снимке

"Сельта" в твиттере провела забавную игру, предложив болельщикам отгадать, какие два футболиста зашифрованы на одном снимке.

Фанаты быстро решили эту задачу: на фотографии были изображены форвард Федор Смолов и защитник Джейсон Мурильо.

É máis difícil do que parece... Que dous xogadores están fusionados nesta imaxe? pic.twitter.com/aPs75siTqI — RC Celta #IstoTaménÉAfouteza (@RCCelta) May 20, 2020

Напомним, российский футболист играет в "Сельте" на правах аренды до конца сезона.

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