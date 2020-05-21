"Сельта" смешала лица Смолова и его одноклубника в одном снимке
"Сельта" в твиттере провела забавную игру, предложив болельщикам отгадать, какие два футболиста зашифрованы на одном снимке.
Фанаты быстро решили эту задачу: на фотографии были изображены форвард Федор Смолов и защитник Джейсон Мурильо.
É máis difícil do que parece... Que dous xogadores están fusionados nesta imaxe? pic.twitter.com/aPs75siTqI— RC Celta #IstoTaménÉAfouteza (@RCCelta) May 20, 2020
Напомним, российский футболист играет в "Сельте" на правах аренды до конца сезона.
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