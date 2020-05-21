"Сельта" смешала лица Смолова и его одноклубника в одном снимке

Теги федор смоловджейсон мурильосельта виго

"Сельта" смешала лица Смолова и его одноклубника в одном снимке

"Сельта" в твиттере провела забавную игру, предложив болельщикам отгадать, какие два футболиста зашифрованы на одном снимке.

Фанаты быстро решили эту задачу: на фотографии были изображены форвард Федор Смолов и защитник Джейсон Мурильо.

Напомним, российский футболист играет в "Сельте" на правах аренды до конца сезона.

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