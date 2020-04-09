"Сельта" Смолова объявила о снижении зарплат футболистов

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"Сельта" Смолова объявила о снижении зарплат футболистов

Игроки "Сельты" во время карантина из-за пандемии коронавируса будут зарабатывать меньше, чем обычно.

Галисийский клуб на своём официальном сайте объявил об урезании зарплат футболистов, тренеров, руководителей и медицинских работников.

При этом степень сокращения окладов "Сельта" решила не уточнять.

Напомним, что за "небесных" на правах аренды выступает российский нападающий Фёдор Смолов.

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