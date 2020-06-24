"Сельта" Смолова обыграла "Реал Сосьедад", "Алавес" уступил "Осасуне"
В рамках 31-го тура испанской Примеры "Сельта" на выезде одолела "Реал Сосьедад".
Отметим, что Федор Смолов появился на поле на 84-й минуте.
"Реал Сосьедад" - "Сельта" 0:1
Гол: Аспас (пен), 45 - 0:1
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 73), Монреаль (Муньос, 58), Элустондо, Льоренте, Субименди, Мерино, Янузай, Эдегор (Порту, 58), Ойарсабаль (Исак, 73), Виллиан Жозе.
"Сельта": Рубен Бланко, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Бельтран (Мендес, 46), Рафинья, Брадарич (Араухо, 76), Денис Суарес (Нолито, 71), Санти Мина (Смолов, 84), Аспас (Саэнс, 76).
В другом матче "Алавес" минимально проиграл "Осасуне".
"Алавес" - "Осасуна" 0:1
Гол: Тони Лато, 64 - 0:1
"Алавес": Пачеко, Эли (Марин, 79), Дуарте, Химо Наварро, Лагуардиа, Камараса (Ману Гарсия, 85), Пина, Сайнс (Мендес, 79), Риоха (Берк, 72), Лукас Перес, Хоселу.
"Осасуна": Эррера, Видаль, Давид Гарсия, Аридане, Тони Лато, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Монкайола (Брашанац, 81), Рубен Гарсия (Эступиньян, 81), Арнаис (Мерида, 88), Гальего.
Читайте также: "Барселона" обыграла "Атлетик" и вернулась на первое место Ла Лиги: результат есть, но нужно сказать еще несколько слов о неуверенной игре "Барсы". | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих
-
Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ
-
"Урал" вышел в полуфинал Кубка России
-
"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова
-
РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ
Лента новостей
-
В чемпионате Нидерландов разрешат пускать зрителей, однако им будет запрещено петь
-
Два экс-игрока сборной Англии покинут "Бернли"
-
Акинфеев не собирается завершать карьеру
-
АЕК Карреры вышел в финал Кубка Греции
-
Определился соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины
-
"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих
-
"Сельта" Смолова обыграла "Реал Сосьедад", "Алавес" уступил "Осасуне"
-
Витсель подвел итоги сезона для "Боруссии"
-
Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ
-
"Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Лилля"
-
Мартиаль установил личный рекорд по голам за сезон
-
2
"Роналду как футболист лучше": Пирс Морган ответил Линекеру после его поздравлений в адрес Месси
-
"Милан" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Владелец "Кайрата" рассказал о деталях контракта Вагнера Лава
-
Уткин: "Акинфеев после разгрома от "Зенита" задумался о завершении карьеры"
-
Девушка Роналду поделилась новым фото в инстаграме
-
"Барселона", "Бавария" и ПСЖ поборются за хавбека "Тоттенхэма"
-
В "Роторе", который вернулся в РПЛ, назвали главную цель на сезон
-
Дарио Срна вернулся в "Шахтер"
-
Бывший игрок "Арсенала" посоветовал Обамеянгу покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14