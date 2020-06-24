"Сельта" Смолова обыграла "Реал Сосьедад", "Алавес" уступил "Осасуне"

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Сельта" на выезде одолела "Реал Сосьедад".

Отметим, что Федор Смолов появился на поле на 84-й минуте.

"Реал Сосьедад" - "Сельта" 0:1

Гол: Аспас (пен), 45 - 0:1

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 73), Монреаль (Муньос, 58), Элустондо, Льоренте, Субименди, Мерино, Янузай, Эдегор (Порту, 58), Ойарсабаль (Исак, 73), Виллиан Жозе.

"Сельта": Рубен Бланко, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Бельтран (Мендес, 46), Рафинья, Брадарич (Араухо, 76), Денис Суарес (Нолито, 71), Санти Мина (Смолов, 84), Аспас (Саэнс, 76).

В другом матче "Алавес" минимально проиграл "Осасуне".

"Алавес" - "Осасуна" 0:1

Гол: Тони Лато, 64 - 0:1

"Алавес": Пачеко, Эли (Марин, 79), Дуарте, Химо Наварро, Лагуардиа, Камараса (Ману Гарсия, 85), Пина, Сайнс (Мендес, 79), Риоха (Берк, 72), Лукас Перес, Хоселу.

"Осасуна": Эррера, Видаль, Давид Гарсия, Аридане, Тони Лато, Роберто Торрес, Ойер Санхурхо, Монкайола (Брашанац, 81), Рубен Гарсия (Эступиньян, 81), Арнаис (Мерида, 88), Гальего.

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