"Сельта" Смолова одержала самую победу в чемпионате Испании за последние 55 лет
"Сельта" одержала крупнейшую победу в чемпионате Испании за последние 55 лет. В 30-м туре Ла Лиги "Сельта" разгромила "Алавес" со счетом 6:0.
Эта победа стала самой крупной для виговского клуба с декабря 1954 года. Тогда "Сельта" разгромила мадридский "Атлетико" (8:1).
Напомним, что за "Сельту" на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов, который принадлежит "Локомотиву". В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за клуб девять матчей и забил один гол.
Не пропустите: Стало известно, когда "Сельта" сделает предложение по выкупу Смолова. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14