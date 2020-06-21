"Сельта" Смолова одержала самую победу в чемпионате Испании за последние 55 лет

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"Сельта" Смолова одержала самую победу в чемпионате Испании за последние 55 лет

"Сельта" одержала крупнейшую победу в чемпионате Испании за последние 55 лет. В 30-м туре Ла Лиги "Сельта" разгромила "Алавес" со счетом 6:0.

Эта победа стала самой крупной для виговского клуба с декабря 1954 года. Тогда "Сельта" разгромила мадридский "Атлетико" (8:1).

Напомним, что за "Сельту" на правах аренды выступает российский нападающий Федор Смолов, который принадлежит "Локомотиву". В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за клуб девять матчей и забил один гол.

Не пропустите: Стало известно, когда "Сельта" сделает предложение по выкупу Смолова. | http://soccernews.ru
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