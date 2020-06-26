"Сельта" Смолова продлила контракт с главным тренером

"Сельта" объявила о продлении действующего контракта с главным тренером команды Оскаром Гарсией.

47-летний специалист заключил с галисийским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2022 года.

Гарсия возглавляет "Сельту" с ноября 2019 года. По итогам 31 тура команда идёт в Примере на 16-м месте.

За "небесных" на правах аренды выступает форвард сборной России Фёдор Смолов.

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