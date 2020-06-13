"Сельта" Смолова проиграла "Вильярреалу" в матче Примеры
В 28-м туре испанской Примеры "Сельта" проиграла "Вильярреалу".
Отметим, что Федор Смолов появился на поле на 81-й минуте. Благодаря победе "Вильярреал" поднялся на 8-е место, а "Сельта" осталась на 17-м.
"Сельта" - "Вильярреал" 0:1
Гол: Тригерос, 90 - 0:1
"Сельта": Рубен Бланко, Мальо (Денис Суарес, 84), Араухо, Оласа, Мурильо, Рафинья (Систо, 59), Брадарич, Диоп (Айду, 46), Эрнандес (Йокушлу, 46), Аспас, Санти Мина (Смолов, 81).
"Вильярреал": Асенхо, Альберто Морено, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Иборра (Тригерос, 67), Замбо-Ангисса, Касорла (Бакка, 58), Мойсес Гомес (Морланес, 81), Пако Алькасер (Онтиверос, 81), Жерар Морено (Чуквуэзе, 58).
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|20
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|4
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|20
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|20
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|Валенсия
|20
|31
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|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14