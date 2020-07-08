"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Атлетико"

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"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Атлетико"

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Сельта" сыграла вничью с "Атлетико".

На данный момент "Атлетико" занимает в чемпионате третье место, а "Сельта" - 15-е.

Отметим, что Федор Смолов начинал игру в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

"Сельта" - "Атлетико" 1:1

Голы: Мората, 1 - 0:1, Бельтран, 49 - 1:1

"Сельта": Рубен Бланко (Вильяр, 81), Мальо, Оласа, Саэнс, Айду, Йокушлу, Мендес (Рафинья, 60), Бельтран, Мурильо, Аспас (Брадарич, 90), Смолов (Санти Мина, 59).

"Атлетико": Облак, Хименес, Арьяс, Лоди (Санчес, 69), Савич, Коке, Льоренте (Витоло, 68), Сауль, Томас (Эррера, 68), Корреа (Лемар, 73), Мората (Шапонич, 88).

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