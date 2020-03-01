"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Гранадой"

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"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Гранадой"

В рамках 26-го тура "Сельта", за которую выступает Федор Смолов, поделила очки с "Гранадой".

"Сельта" так и занимает 17-ю позицию, а "Гранада" - девятую. Отметим, что Смолов провел на поле 57 минут.

"Гранада" - "Сельта" 0:0

"Гранада": Руй Силва, Мартинес, Дуарте, Фулькье, Кейбаши, Этеки (Азиз, 57), Вадильо (Пуэртас, 63), Эррера, Вико (Мачис, 74), Вальехо, Сольдадо.

"Сельта": Рубен Бланко, Мурильо, Араухо, Мальо, Оласа, Бельтран, Йокушлу, Рафинья, Систо (Мендес, 70), Смолов (Санти Мина, 57), Аспас.

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