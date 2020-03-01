"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Гранадой"
В рамках 26-го тура "Сельта", за которую выступает Федор Смолов, поделила очки с "Гранадой".
"Сельта" так и занимает 17-ю позицию, а "Гранада" - девятую. Отметим, что Смолов провел на поле 57 минут.
"Гранада" - "Сельта" 0:0
"Гранада": Руй Силва, Мартинес, Дуарте, Фулькье, Кейбаши, Этеки (Азиз, 57), Вадильо (Пуэртас, 63), Эррера, Вико (Мачис, 74), Вальехо, Сольдадо.
"Сельта": Рубен Бланко, Мурильо, Араухо, Мальо, Оласа, Бельтран, Йокушлу, Рафинья, Систо (Мендес, 70), Смолов (Санти Мина, 57), Аспас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14