"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Хетафе"

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Хетафе" и "Сельта" расписали нулевую ничью.

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Хетафе" по-прежнему занимает четвертое место, а "Сельта" - 17-е.

Отметим, что Федор Смолов провел на поле 70 минут, однако результативными действиями не отличился.

"Хетафе" - "Сельта" 0:0

"Хетафе": Сория, Суарес (Кабако, 84), Эчейта, Ньом, Кукурелья, Максимович, Этебо (Кенеди, 70), Арамбарри, Джене, Мата, Молина (Анхель Родригес, 61).

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья (Мендес, 63), Брадарич, Йокушлу, Айду, Санти Мина (Систо, 90), Смолов (Фернандес, 70).

Удаление: Арамбарри (82).

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