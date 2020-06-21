"Сельта" Смолова уничтожила "Алавес" в чемпионате Испании

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Сельта" разгромила "Алавес" со счетом 6:0. Победу виговскому клубу принесли дубль Рафиньи, а также голы Мурильо, Аспаса, Нолито и Мины. Стоит отметить, что гости играли полтора тайма вдесятером.

Благодаря победе "Сельта" поднялась на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка. "Алавес" остался на 13-й позиции.

"Сельта" – "Алавес" - 6:0 (4:0)

Голы: Мурильо, 14 - 1:0, Аспас, 20 (с пенальти) - 2:0, Рафинья, 40 - 3:0, Рафинья, 41 - 4:0, Нолито, 78 (с пенальти) - 5:0, Мина, 88 - 6:0

"Сельта": Рубен Бланко, Васкес, Мурильо (Айду, 72), Араухо, Оласа, Йокушлу (Брадарич, 46), Бельтран (Санти Мина, 64), Рафинья (Нолито, 46), Денис Суарес, Смолов, Аспас (Мендес, 65).

"Алавес": Роберто, Агиррегабириа, Лагуардиа (Эли, 46), Магальян, Хави Лопес, Мендес, Сайнс (Химо Наварро, 31), Пере Понс, Фейса, Лукас Перес (де ла Фуэнте, 46), Хоселу (Берк, 59).

Удаление: Агиррегабириа (27).

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