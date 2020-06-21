"Сельта" Смолова уничтожила "Алавес" в чемпионате Испании
В матче 30-го тура чемпионата Испании "Сельта" разгромила "Алавес" со счетом 6:0. Победу виговскому клубу принесли дубль Рафиньи, а также голы Мурильо, Аспаса, Нолито и Мины. Стоит отметить, что гости играли полтора тайма вдесятером.
Благодаря победе "Сельта" поднялась на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка. "Алавес" остался на 13-й позиции.
"Сельта" – "Алавес" - 6:0 (4:0)
Голы: Мурильо, 14 - 1:0, Аспас, 20 (с пенальти) - 2:0, Рафинья, 40 - 3:0, Рафинья, 41 - 4:0, Нолито, 78 (с пенальти) - 5:0, Мина, 88 - 6:0
"Сельта": Рубен Бланко, Васкес, Мурильо (Айду, 72), Араухо, Оласа, Йокушлу (Брадарич, 46), Бельтран (Санти Мина, 64), Рафинья (Нолито, 46), Денис Суарес, Смолов, Аспас (Мендес, 65).
"Алавес": Роберто, Агиррегабириа, Лагуардиа (Эли, 46), Магальян, Хави Лопес, Мендес, Сайнс (Химо Наварро, 31), Пере Понс, Фейса, Лукас Перес (де ла Фуэнте, 46), Хоселу (Берк, 59).
Удаление: Агиррегабириа (27).
Не пропустите: Стало известно, когда "Сельта" сделает предложение по выкупу Смолова. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14