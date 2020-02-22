"Сельта" Смолова в меньшинстве одолела "Леганес" и покинула зону вылета в Примере

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Сельта" в родных стенах взяла верх над "Леганесом".

Единственный гол в середине второго тайма забил лидер атак галисийцев Яго Аспас.

Российский форвард Фёдор Смолов провёл на поле 64 минуты, но ничем примечательным не запомнился.

С 21-й минуты "небесные" играли вдесятером после удаления Филипа Брадарича, но всё равно добыли три очка, благодаря чему покинули зону вылета в турнирной таблице чемпионата.

"Сельта" – "Леганес" - 1:0

Гол: Аспас, 62 - 1:0.

"Сельта": Рубен Бланко, Мальо, Оласа, Араухо, Мурильо, Брадарич, Йокушлу, Рафинья, Денис Суарес (Айду, 78), Смолов (Бельтран, 65), Аспас (Санти Мина, 83).

"Леганес": Сориано, Бустинса (Хиль, 67), Сильва (Ассале, 55), Сиовас, Родригес, Эрасо (Оскар Родригес, 46), Ресио, Авазьем, Рубен Перес, Омеруо, Каррильо.

Удаление: Брадарич (21).

Не пропустите: Смолова заменили в середине второго тайма матча с "Леганесом", россиянин ни разу не ударил по воротам соперника. | http://soccernews.ru