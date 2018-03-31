"Сельта" спасла ничью в гостевом матче с "Атлетиком"

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетик" на своём поле упустил победу над "Сельтой".

"Атлетик" – "Сельта" - 1:1

Голы: Нуньес, 55 - 1:0, Браис Мендес, 90 - 1:1.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 81), Де Маркос, Мартинес, Сусаета, Кордоба (Адурис, 72), Рауль Гарсия (Беньят, 79), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Сан Хосе.

"Сельта": Альварес, Гомес, Кабраль, Мальо, Кастро, Радоя (Браис Мендес, 73), Лоботка, Васс (Эрнандес, 63), Бойе (Систо, 63), Макси Гомес, Аспас.

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