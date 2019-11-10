"Сельта" стала 22-й испанской командой, которой Месси забил не менее 10 голов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1).

Теперь в активе 32-летнего аргентинца 11 мячей в ворота галисийской команды.

Как сообщает Gracenote Live, "Сельта" - 22-й испанский клуб, пропустивший от Месси не менее 10 голов.

Всего в течение карьеры звёздный форвард поражал ворота соперников в составе "Барсы" 612 раз.

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