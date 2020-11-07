"Сельта" сыграла вничью с "Эльче" в матче Ла Лиги

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"Сельта" сыграла вничью с "Эльче" в матче Ла Лиги

В стартовом матче 9-го тура испанской Примеры "Эльче" поделил очки с "Сельтой".

На данный момент "Эльче" занимает девятую позицию, а "Сельта" - 17-ю.

"Эльче" - "Сельта" 1:1

Голы: Фидель (пен), 4 - 1:0, Санти Мина, 41 - 1:1

"Эльче": Бадия, Барраган, Диего Гонсалес (Хосема, 60), Верду, Фидель (Санчес Миньо, 39), Марконе, Мфулу (Гути, 61), Моренте, Хосан, Милья (Ригони, 61; Нино, 77), Бойе.

"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Мурильо, Мальо, Айду, Мендес (Вейга, 84), Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 66), Нолито, Санти Мина (Родригес, 77), Аспас.

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