"Сельта" теряет своего капитана

Фото: инстаграм Мальо/Автор неизвестен

Капитан "Сельты" Уго Мальо получил фибриллярный разрыв мышцы правой ноги и будет отсутствовать в течение трех-четырех недель.

"У Уго Мальо диагностирован фибриллярный разрыв первой степени в двуглавой мышце бедра правой ноги, что отражено в ультразвуковом исследовании, проведенном медицинскими службами клуба", - сообщила пресс-служба "небесных".

Защитник "кельтов" получил травму в прошлую субботу во время матча Ла Лиги против "Барселоны" (3:3), и после перерыва его заменил Кевин Васкес.

"Он будет отсутствовать три-четыре недели", - сказали в "Сельте".

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