"Сельта" упустила победу над худшей командой Ла Лиги

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"Сельта" упустила победу над худшей командой Ла Лиги

Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Сельта" и "Леванте" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Франко Серви, но затем равновесие восстановил Рохер Марти.

"Сельта", набрав 32 очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 15 очками осталась на последнем, 20-м месте.

"Сельта" – "Леванте" - 1:1 (0:0)
Голы: Серви, 67 - 1:0, Рохер Марти, 82 - 1:1

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо (Пинеда, 63), Айду, Галан, Денис Суарес (Домингес, 62), Мендес, Серви (Тапия, 77), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 86).

"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес (Кантеро, 75), Дуарте, Робер, Сон, Клерк, Мелеро (Мальса, 75), Барди, Пепелу, Моралес (Де Фрутос, 62), Дани Гомес (Рохер Марти, 62).

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