"Сельта" упустила победу над худшей командой Ла Лиги
Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Испании "Сельта" и "Леванте" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине второго тайма счет открыл Франко Серви, но затем равновесие восстановил Рохер Марти.
"Сельта", набрав 32 очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" с 15 очками осталась на последнем, 20-м месте.
"Сельта" – "Леванте" - 1:1 (0:0)
Голы: Серви, 67 - 1:0, Рохер Марти, 82 - 1:1
"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо (Пинеда, 63), Айду, Галан, Денис Суарес (Домингес, 62), Мендес, Серви (Тапия, 77), Бельтран, Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 86).
"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес (Кантеро, 75), Дуарте, Робер, Сон, Клерк, Мелеро (Мальса, 75), Барди, Пепелу, Моралес (Де Фрутос, 62), Дани Гомес (Рохер Марти, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14