"Сельта" упустила победу над "Мальоркой" и осталась в зоне вылета

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"Сельта" упустила победу над "Мальоркой" и осталась в зоне вылета

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Сельта" и "Мальорка" сыграли вничью со счетом 2:2. "Кельты" дважды вели в счете благодаря голам Рафиньи и Аспаса. Впрочем, гости сумели уйти от поражения, отличились Севилья и Будимир.

"Сельта" осталась в зоне вылета на 18-м месте, набрав 14 очков. "Мальорка" по-прежнему занимает 17-ю позицию.

"Сельта" – "Мальорка" - 2:2 (1:1)
Голы: Рафинья, 20 - 1:0, Севилья, 33 (с пенальти) - 1:1, Аспас, 50 (с пенальти) - 2:1, Будимир, 83 - 2:2

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