"Сельта" усилилась бывшим игроком "Барселоны"

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"Сельта" усилилась бывшим игроком "Барселоны"

Колумбийский защитник "Сампдории" Джейсон Мурильо перешел в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2021 года. Условия сделки не разглашаются. Стоит отметить, что Мурильо уже играл за "Сельту" во второй половине прошлого сезона на правах аренды.

28-летний Мурильо выступает за "Сампдорию" с 2018 года, провел за клуб 12 матчей. Ранее он играл за "Удинезе", "Гранаду", "Кадис", "Лас-Пальмас", "Интер", "Валенсию" и "Барселону". За сборную Колумбии сыграл 29 матчей и забил один гол. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.

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