"Сельта" усилилась форвардом сборной Аргентины

Фото: инстаграм Франко Серви/Автор неизвестен

Нападающий лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины Франко Серви перешел в "Сельту" из Виго, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Футболист подписал с "Сельтой" контракт до лета 2024 года.

27-летний Серви выступал за "Бенфику" с 2016 года. Всего он провел за клуб 172 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 26 результативных передач. За сборную Аргентины сыграл четыре матча и забил один гол. Двукратный чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии, трехкратный обладатель Суперкубка Португалии.

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