"Сельта" уволит главного тренера

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"Сельта" уволит главного тренера

"Сельта" по окончании текущего сезона уволит главного тренера команды Хуана Карлоса Унсуэ, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, руководство галисийского клуба недовольно результатами - за три тура до конца Примеры команда занимает 11-е место.

Также боссы "Сельты" разочарованы тем, что Унсуэ не давал достаточно шансов многим перспективным игрокам. 

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