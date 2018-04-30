"Сельта" уволит главного тренера

"Сельта" по окончании текущего сезона уволит главного тренера команды Хуана Карлоса Унсуэ, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, руководство галисийского клуба недовольно результатами - за три тура до конца Примеры команда занимает 11-е место.

Также боссы "Сельты" разочарованы тем, что Унсуэ не давал достаточно шансов многим перспективным игрокам.

Не пропустите: Серхио Рамос: "Коридор для "Барселоны"? Они уже и так выиграли Ла Лигу, пусть наслаждаются победой". | http://soccernews.ru