"Сельта" в дебютном матче Смолова проиграла "Валенсии"

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"Сельта" в дебютном матче Смолова проиграла "Валенсии"

В рамках 22-го тура испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Сельтой".

Благодаря победе "летучие мыши" поднялись на четвертое место. "Сельта" по-прежнему 18-я.

Отметим, что россиянин Федор Смолов появился на поле лишь на 79-й минуте.

"Валенсия" - "Сельта" 1:0

Гол: Солер, 77 - 1:0

"Валенсия": Доменек, Гарай (Диакаби, 43), Флоренци (Родриго, 53), Гайя, Васс, Парехо, Солер, Ферран Торрес, Коклен, Габриэл Паулиста, Макси Гомес.

"Сельта": Рубен Бланко, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Йокушлу, Рафинья, Бельтран (Санти Мина, 82), Араухо (Систо, 73), Аспас, Фернандес (Смолов, 78).

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