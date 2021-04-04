"Сельта" в гостях одолела "Алавес"

Теги сельта вигоалавес

"Сельта" в гостях одолела "Алавес"Фото: Твиттер @RCCelta
Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги между "Алавесом" и "Сельтой". Аутсайдер чемпионата почти ничего не смог противопоставить игре гостей и уступил со счетом 1:3. Уже на 20-й минуте счет был 3:0 в пользу "Сельты", что, безусловно, повлияло на дальнейшую игру. Морально раздавленным хозяевам не помогло даже удаление за 2 желтые карточки центрального защитника "Сельты". Единственный мяч престижа "Алавесу" удалось забить только на 86-й минуте.

Хозяева остались на последнем, 20-м, месте в таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 23 очка. ""Сельта" после победы набрала 37 баллов и поднялась на 8-ю строчку.

"Алавес" - "Сельта" 1:3 (0:3)

Голы: Нолито, 8 - 0:1, Аспас, 14 - 0:2, Санти Мина, 20 - 0:3, Лежен, 86 - 1:3
Удаление: Мурильо, 54

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Хави Лопес, 35), Химо Наварро, Лежен, Пина (Сайнс, 56), Хота, Риоха (Мендес, 35), Батталья, Пельистри (Кордоба, 69), Хоселу.

"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Айду, Мурильо, Тапия, Мендес, Денис Суарес (Васкес, 81), Нолито (Бельтран, 56), Аспас (Феррейра, 87), Санти Мина (Фонтан, 57).

Читать также: "Реал" на классе разобрался с "Эйбаром" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Ювентуса" смотрел матч с "Торино" в компании с Аллегри

Президент "Ювентуса" смотрел матч с "Торино" в компании с Аллегри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов