"Сельта" в гостях одолела "Алавес"
Фото: Твиттер @RCCelta
Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги между "Алавесом" и "Сельтой". Аутсайдер чемпионата почти ничего не смог противопоставить игре гостей и уступил со счетом 1:3. Уже на 20-й минуте счет был 3:0 в пользу "Сельты", что, безусловно, повлияло на дальнейшую игру. Морально раздавленным хозяевам не помогло даже удаление за 2 желтые карточки центрального защитника "Сельты". Единственный мяч престижа "Алавесу" удалось забить только на 86-й минуте.
Хозяева остались на последнем, 20-м, месте в таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 23 очка. ""Сельта" после победы набрала 37 баллов и поднялась на 8-ю строчку.
"Алавес" - "Сельта" 1:3 (0:3)
Голы: Нолито, 8 - 0:1, Аспас, 14 - 0:2, Санти Мина, 20 - 0:3, Лежен, 86 - 1:3
Удаление: Мурильо, 54
"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Хави Лопес, 35), Химо Наварро, Лежен, Пина (Сайнс, 56), Хота, Риоха (Мендес, 35), Батталья, Пельистри (Кордоба, 69), Хоселу.
"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Мальо, Айду, Мурильо, Тапия, Мендес, Денис Суарес (Васкес, 81), Нолито (Бельтран, 56), Аспас (Феррейра, 87), Санти Мина (Фонтан, 57).
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|Севилья
|20
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|20
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|Валенсия
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|19
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|20
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|13
|Осасуна
|20
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|20
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|15
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|20
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|20
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|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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