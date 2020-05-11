"Сельта" в инстаграме опубликовала тренирующегося Смолова

"Сельта" в инстаграме опубликовала снимок нападающего Федора Смолова, который сегодня впервые участвует в тренировке после возобновления занятий.

Сегодня, 11 мая, игроки "Сельты" приступили к тренировкам в небольших группах.

Ранее сообщалось, что Смолову необходимо будет отсидеть двухнедельный карантин, прежде чем приступить к тренировкам. В прошлый понедельник он прибыл в Испанию из России.

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