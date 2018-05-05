"Сельта" в родных стенах упустила победу над "Депортиво"

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"Сельта" в родных стенах упустила победу над "Депортиво"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Сельта" не сумела обыграть "Депортиво", пропустив гол уже в компенсированное к матчу время.

"Сельта" – "Депортиво" - 1:1

Голы: Макси Гомес, 13 - 1:0, Перес, 90+1 - 1:1.

"Сельта": Альварес, Гомес, Мальо, Кабраль, Кастро, Хосабед, Васс (Ронкалья, 90), Лоботка, Браис Мендес (Эрнандес, 77), Систо, Макси Гомес (Бойе, 63).

"Депортиво": Мартинес, Шер, Хуанфран, Альбентоса, Луизинью, Гильерме, Крон-Дели (Андоне, 75), Чолак (Вальверде, 46), Борхес, Адриан (Борха Валье, 61), Перес.

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