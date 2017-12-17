"Сельта" – "Вильярреал" - 0:1 (обзор)

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"Сельта" – "Вильярреал" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Испании между "Сельтой" и "Вильярреалом" (0:1).

Видео: "Сельта" – "Вильярреал".

 

Не пропустите: Гол Форнальса принес "Вильярреалу" победу над "Сельтой". | http://soccernews.ru

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4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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