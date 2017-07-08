"Сельта" включается в борьбу за Нолито

Спортивный директор "Сельты" Фелипе Миньямбрес рассказал о планах клуба вернуть нападающего "Манчестер Сити" Нолито.

"Финансовые запросы выполнить не так легко, но существует эмоциональный уровень отношений. Иногда желания сторон совпадают", - отметил функционер.

Тем временем СМИ сообщают, что футболист близок к переходу в "Севилью".