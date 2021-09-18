"Сельта" выдала худший за 39 лет старт в чемпионате Испании

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"Сельта" набрала 1 очко в 5 первых турах Ла Лиги сезона 2021/22.

Как сообщает Opta, для галисийской команды это худший старт в чемпионате за последние 39 лет.

В сезоне 1982/83 "Сельта" не сумела сохранить прописку в высшем дивизионе и вылетела в Сегунду.

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