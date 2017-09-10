"Сельта" выиграла у "Алавеса"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле с минимальным счетом переиграла "Алавес". Единственный мяч в первом тайме забил Максимилиано Гомес. Для "Сельты" это победа стала первой в сезоне, после двух поражений на старте. "Алавес" проиграл третий матч подряд.

"Сельта" – "Алавес" - 1:0 (1:0)

Гол: Гомес, 34 - 1:0

"Сельта": Альварес, Кабраль, Фонтас (Гомес, 74), Мальо, Кастро, Хосабед (Эрнандес, 81), Лоботка, Васс, Систо, Гомес, Аспас.

"Алавес": Пачеко, Эли, Руано, Вигарай, Педраса, Пина, Ромеро, Торрес, Зидан (Мунир, 58), Бурги (Ибаи Гомес, 71), Кркич (Собрино, 79).

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