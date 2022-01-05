"Сельта" вылетела из Кубка Испании, "Бетис" прошел дальше
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
Завершились три матча 1/16 финала Кубка Испании. "Бетис" разгромил "Вальядолид" и вышел в следующую стадию турнира. "Сельта" неожиданно проиграла представителю третьего дивизиона "Атлетико Балеарес" и прекратила борьбу за трофей. "Райо Вальекано" с трудом победил из второй лиги.
"Мирандес" – "Райо Вальекано" - 0:1 (0:0)
Гол: Мартин, 67 - 0:1
"Райо Вальекано": Зидан, Эрнандес (Балиу, 65), Суарес, Мараш, Фран Гарсия, Родригес, Оскар Валентин (Трехо, 59), Нтека (Морено, 81), Мартин (Паласон, 82), Фалькао (Савельич, 59), Бебе.
"Вальядолид" – "Бетис" - 0:3 (0:2)
Голы: Вильям Карвалью, 24 - 0:1, Фекир, 27 - 0:2, Иглесиас, 50 - 0:3
"Бетис": Роблес, Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено, Вильям Карвалью (Эрмосо, 87), Родригес (Гуардадо, 87), Тельо, Фекир (Каналес, 58), Иглесиас (Рауль Гарсия, 87), Руибаль (Родри, 74).
"Атлетико Балеарес" – "Сельта" - 2:1 (1:0)
Голы: Мартинес, 17 - 1:0, Мендес, 67 - 1:1, Мартинес, 77 - 2:1
"Сельта": Дитуро, Мальо, Мурильо, Домингес, Фонтан (Галан, 46), Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Вейга (Санти Мина, 46), Серви, Нолито (Аспас, 67), Гальярдо (Мендес, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14