"Сельта" вылетела из Кубка Испании, "Бетис" прошел дальше

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

Завершились три матча 1/16 финала Кубка Испании. "Бетис" разгромил "Вальядолид" и вышел в следующую стадию турнира. "Сельта" неожиданно проиграла представителю третьего дивизиона "Атлетико Балеарес" и прекратила борьбу за трофей. "Райо Вальекано" с трудом победил из второй лиги.

"Мирандес" – "Райо Вальекано" - 0:1 (0:0)

Гол: Мартин, 67 - 0:1

"Райо Вальекано": Зидан, Эрнандес (Балиу, 65), Суарес, Мараш, Фран Гарсия, Родригес, Оскар Валентин (Трехо, 59), Нтека (Морено, 81), Мартин (Паласон, 82), Фалькао (Савельич, 59), Бебе.

"Вальядолид" – "Бетис" - 0:3 (0:2)

Голы: Вильям Карвалью, 24 - 0:1, Фекир, 27 - 0:2, Иглесиас, 50 - 0:3

"Бетис": Роблес, Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Морено, Вильям Карвалью (Эрмосо, 87), Родригес (Гуардадо, 87), Тельо, Фекир (Каналес, 58), Иглесиас (Рауль Гарсия, 87), Руибаль (Родри, 74).

"Атлетико Балеарес" – "Сельта" - 2:1 (1:0)

Голы: Мартинес, 17 - 1:0, Мендес, 67 - 1:1, Мартинес, 77 - 2:1

"Сельта": Дитуро, Мальо, Мурильо, Домингес, Фонтан (Галан, 46), Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Вейга (Санти Мина, 46), Серви, Нолито (Аспас, 67), Гальярдо (Мендес, 46).

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