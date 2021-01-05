"Сельта" вылетела из Кубка Испании от команды 3 дивизиона
Закончился матч 1/32 финала Кубка Испании. В гости к клубу "Ибица", который выступает в третьем по силе дивизионе, приехала именитая "Сельта". Однако, хозяева не испугались громкого имени соперника и дали бой. Матч закончился со счетом 5:2.
"Ибица" - "Сельта" 5:2 (3:0)
Голы: Кастель, 12 - 1:0, Кастель, 27 - 2:0, Хави Перес Матео, 28 - 3:0, Молина, 61 (пенальти) - 4:0, Санти Мина, 79 - 4:1, Холсгроув, 87 - 4:2, Родадо, 90+3 - 5:2
Нереализованный пенальти: Санти Мина, 90+1
"Ибица": Парреньо, Кике Лопес (Zenitagoia, 66), Грима (Сирио, 76), Давид Морильяс, Гольдар, Молина, Хави Перес Матео (Enríquez, 71), González, Лара (Пардо, 75), Álvarez, Кастель (Родадо, 65).
"Сельта": Вильяр, Айду, Фонтан, Аарон Мартин, Каррейра, Йокушлу (Денис Суарес, 63), Тапия, Баэса (Мендес, 63), Бельтран (Санти Мина, 63), Мор (Гонсалес, 63), Де Леон (Холсгроув, 81).
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