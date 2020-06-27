"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной". Смолов забил гол
В рамках 32-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой".
Каталонцы вышли на первое место и опережают "Реал" на одно очко. Однако у мадридцев игра в запасе.
Отметим, что россиянин Федор Смолов провел на поле 60 минут и отметился голом.
"Сельта" - "Барселона" 2:2
Голы: Суарес, 20 - 0:1, Смолов, 50 - 1:1, Суарес, 67 - 1:2, Аспас, 88 - 2:2
"Сельта": Рубен Бланко, Араухо (Мурильо, 73), Айду, Саэнс, Васкес, Денис Суарес, Мендес (Брадарич, 60), Хакобо Гонсалес (Санти Мина, 81), Йокушлу (Рафинья, 60), Смолов (Нолито, 60), Аспас.
"Барселона": тер Штеген, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити, Семеду, Видаль, Пуч (Артур, 86), Ракитич, Фати (Брэйтуэйт, 69), Месси, Суарес (Гризманн, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14