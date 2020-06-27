"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной". Смолов забил гол

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"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной". Смолов забил гол

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой".

Каталонцы вышли на первое место и опережают "Реал" на одно очко. Однако у мадридцев игра в запасе.

Отметим, что россиянин Федор Смолов провел на поле 60 минут и отметился голом.

"Сельта" - "Барселона" 2:2

Голы: Суарес, 20 - 0:1, Смолов, 50 - 1:1, Суарес, 67 - 1:2, Аспас, 88 - 2:2

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо (Мурильо, 73), Айду, Саэнс, Васкес, Денис Суарес, Мендес (Брадарич, 60), Хакобо Гонсалес (Санти Мина, 81), Йокушлу (Рафинья, 60), Смолов (Нолито, 60), Аспас.

"Барселона": тер Штеген, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити, Семеду, Видаль, Пуч (Артур, 86), Ракитич, Фати (Брэйтуэйт, 69), Месси, Суарес (Гризманн, 81).

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lesnovsky

Смолов молодец... Пике идиот...

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